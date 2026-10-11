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Курские новости

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Завтра похолодание до +14 градусов

Завтра похолодание до +14 градусов

Завтра днём потеплеет до +22, но ночью похолодает до +12. Ветер почти стихнет, будет южным. Не пропусти подробности!Сегодня, 11 октября, дневная температура воздуха составляет +19 градусов.

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