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AC: американская помощь Киеву является попыткой нажиться на гражданах США

AC: американская помощь Киеву является попыткой нажиться на гражданах США

Конгресс США намерен выделить Украине очередной транш денежных средств. Однако этот шаг является только способом нажиться на американских налогоплательщиках, указал обозреватель American Conservative Джуд Руссо.

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