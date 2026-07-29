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Навка грозит Евросоюзу судом и требует компенсацию в 2 млн евро

Навка грозит Евросоюзу судом и требует компенсацию в 2 млн евро

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка обратилась в Суд Европейского союза с требованием отменить введенные против нее ограничительные меры и взыскать компенсацию в размере около 2 млн евро.

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