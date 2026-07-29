Навка грозит Евросоюзу судом и требует компенсацию в 2 млн евро

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка обратилась в Суд Европейского союза с требованием отменить введенные против нее ограничительные меры и взыскать компенсацию в размере около 2 млн евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии