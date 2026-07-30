Эндокринолог объяснила, как время питания влияет на сахар в крови

Врач-эндокринолог Татьяна Большакова рассказала о значении хронопитания для уровня сахара в крови. Она советует распределять калории в пользу завтрака и обеда, ужин делая лёгким, и объясняет, как циркадные ритмы влияют на инсулиновую чувствительность.