Эндокринолог объяснила, как время питания влияет на сахар в крови

Врач-эндокринолог Татьяна Большакова рассказала о значении хронопитания для уровня сахара в крови. Она советует распределять калории в пользу завтрака и обеда, ужин делая лёгким, и объясняет, как циркадные ритмы влияют на инсулиновую чувствительность.
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