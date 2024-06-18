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В центре Челябинска ограничили движение еще на одном участке

В центре Челябинска ограничили движение еще на одном участке

Коммунальные службы ограничили движение еще на одном участке улицы Елькина в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 часов 21 июня затруднен проезд транспорта по улице Елькина в районе дома №76а (рядом с судом Советского района).

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