В центре Челябинска ограничили движение еще на одном участке

Коммунальные службы ограничили движение еще на одном участке улицы Елькина в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 часов 21 июня затруднен проезд транспорта по улице Елькина в районе дома №76а (рядом с судом Советского района).