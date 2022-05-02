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Победы «Спартака» и «Барселоны», поражения ЦСКА и «Челси», Россия обыграла Беларусь в хоккей, подарок Валиевой от Путина и другие новости утра

Победы «Спартака» и «Барселоны», поражения ЦСКА и «Челси», Россия обыграла Беларусь в хоккей, подарок Валиевой от Путина и другие новости утра

Доброе утро! Сегодня именно тот день, когда пора начинать всё то, что вы обещали себе в пятницу. Ну а мы представляем вам традиционный дайджест новостей 📰 1.

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