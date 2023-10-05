Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Кому они нужны эти бургеры?Бургеры во «Вкусн...
  • Светлана Шумилина
    Иван Щукин,чего корчите из себя дурачка,который и правда не понимает почему так.Хоть кол на голове чеши,всё равно буд...Россия нанесла по...
  • warig Рыжаков
    Так и должно быть.Русские двигаются...

Рассекреченный разговор Ельцина и Клинтона после штурма Белого дома: "Я поздравляю тебя"

Рассекреченный разговор Ельцина и Клинтона после штурма Белого дома: "Я поздравляю тебя"

Экс-президент Америки Билл Клинтон поздравил Бориса Ельцина с разрешением конституционного кризиса. Неоднозначный разговор состоялся после обстрела здания Белого дома в МосквеИздание National Security Archive опубликовало расшифровку телефонного разговора между Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным, который произошёл на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве в 1993 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх