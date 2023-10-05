Рассекреченный разговор Ельцина и Клинтона после штурма Белого дома: "Я поздравляю тебя"

Экс-президент Америки Билл Клинтон поздравил Бориса Ельцина с разрешением конституционного кризиса. Неоднозначный разговор состоялся после обстрела здания Белого дома в МосквеИздание National Security Archive опубликовало расшифровку телефонного разговора между Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным, который произошёл на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве в 1993 году.