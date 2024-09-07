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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Харри Кейн: «Хочу играть на самом высоком уровне как можно дольше. Вижу в Роналду, Месси и Модриче источник вдохновения и мотивации»

«Когда я смотрю на таких игроков, как Криштиану Роналду, Лука Модрич и Лионель Месси, на всех этих игроков, которые играют в возрасте около 35 и около 40 лет,  это вдохновляет меня, потому что это показывает, что можно играть на высоком уровне в течение длительного времени.

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