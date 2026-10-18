Катер с вооруженными людьми, приблизившийся к танкеру для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в 250 км к юго-востоку от йеменского города Эль-Мукалла, удалось отпугнуть охране танкера, 18 октября сообщает пресс-служба Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
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