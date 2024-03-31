Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх, которые пройдут в французской столице.
Мэр Парижа Идальго: спортсменам из России не будут рады на Олимпиаде
Комментарии
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Сергей Николаевич
В России тоже вряд ли будут рады тому что, уроды без родины и флага будет выступать на олимпиаде.
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15 час.
Евгений Благородный
Да они уже нам и на куй не нужны с их клоповником
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Мадам п"Идальго зря так убивается (она ж Так - не убьется!). В засраном париже РУССКИХ спортсменов не будет! А те люди, что будут выступать без флага и гимна России - хз кто такие.
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11 час.
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