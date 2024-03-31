АиФ Кухня
ГлавнаяРецепты в инфогра...Меленькие хитростиДебатыПродукты и напиткиПитание и диетыКухни мираБытовая техника и...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АиФ Кухня

10 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Мадам п"Идальго зря так убивается (она ж Так - не убьется!). В засраном париже РУССКИХ спортсменов не будет! А те люд...Мэр Парижа Идальг...
  • Евгений Благородный
    Да они уже нам и на куй не нужны с их клоповникомМэр Парижа Идальг...
  • Сергей Николаевич
    В России тоже вряд ли будут рады тому что, уроды без родины и флага будет выступать на олимпиаде.Мэр Парижа Идальг...

Мэр Парижа Идальго: спортсменам из России не будут рады на Олимпиаде

Мэр Парижа Идальго: спортсменам из России не будут рады на Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх, которые пройдут в французской столице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Николаевич
В России тоже вряд ли будут рады тому что, уроды без родины и флага будет выступать на олимпиаде.
Ответить
15 час.
Евгений Благородный
Да они уже нам и на куй не нужны с их клоповником
Ответить
15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Мадам п&quot;Идальго зря так убивается (она ж Так - не убьется!). В засраном париже РУССКИХ спортсменов не будет! А те люди, что будут выступать без флага и гимна России - хз кто такие.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх