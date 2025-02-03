Microsoft втихую удалила инструкцию по установке Windows 11 на старые ПК До завершени...

Microsoft втихую удалила инструкцию по установке Windows 11 на старые ПКДо завершения периода поддержки Windows 10 осталось всего несколько месяцев, и Microsoft продолжает побуждать пользователей к покупке новых компьютеров и переходу на Windows 11.
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