Как саудиты используют США в схватке за заполнение «вакуума силы» на Ближнем Востоке

Рисковый бизнесмен Дональд Трамп может проиграть в торге с восточными контрагентами Саудовская Аравия поможет в усилиях США на Ближнем Востоке, которые, в свою очередь, «возьмут под контроль» сектор Газа, заявил 5 февраля американский президент Дональд Трамп.