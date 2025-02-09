Как саудиты используют США в схватке за заполнение «вакуума силы» на Ближнем Востоке

Рисковый бизнесмен Дональд Трамп может проиграть в торге с восточными контрагентами Саудовская Аравия поможет в усилиях США на Ближнем Востоке, которые, в свою очередь, «возьмут под контроль» сектор Газа, заявил 5 февраля американский президент Дональд Трамп.
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