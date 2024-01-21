Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН с Лавровым

REUTERS/David Dee Delgado Удар украинских националистов по рынку в Донецке станет одной из ключевых тем на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН по Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.