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Левандовски и «Барселона» согласовали 3-летний контракт (Николо Скира)

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски летом может перейти в «Барселону». 33-летний поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

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