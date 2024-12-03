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Yonhap: военные пытались арестовать лидера оппозиции Южной Кореи

Yonhap: военные пытались арестовать лидера оппозиции Южной Кореи

Южнокорейские военные предприняли неудачную попытку арестовать лидера оппозиционной Демократической партии «Тобуро» (ДПТ) Ли Чжэ Мёна и спикера парламента У Вон Сика, как сообщил официальный представитель «Тобуро» Чо Сын Нэ, передает агентство Yonhap.

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