Научный сотрудник ВШЭ Аникин: часть россиян заменят машинами из-за роста МРОТ

На фоне начала обсуждения в Госдуме повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5% до 19 242 рублей, ведущие эксперты по социальной политике отметили, что это изменение может привести к автоматизации рабочих мест и замене части россиян на работе машинами.