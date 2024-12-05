Русские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Купянске, уничтожив до 10 наемников. Эксперт Андрей Марочко подтвердил значительный ущерб для противника, включая уничтожение опорного пункта и склада в Петропавловке и Кучеровке.
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