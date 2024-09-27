Министр обороны Беларуси поручил повысить интенсивность подготовки кадров для беспилотной авиации

Минск, 26 сентября /Синьхуа/ -- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в четверг поручил повысить интенсивность подготовки профильных кадров в связи с перспективой создания новых специализированных подразделений беспилотных авиационных комплексов /БАК/.
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