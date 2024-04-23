Женщину спасли на пожаре на севере Карелии

Спасатели потушили загоревшийся диван в квартире в Ледмозеро Вечером 22 апреля на пульт Единой службы спасения Муезерского района поступило сообщение о пожаре в двухэтажном восьмиквартирном деревянном жилом доме в поселке Ледмозеро.