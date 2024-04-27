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Гендиректор «Ахмата» о будущем Адиева: «Надеемся, договоримся с Федерацией футбола Казахстана и он останется» 

46-летний специалист также возглавляет сборную Казахстана. «Адиев пришел за день до его первой игры в «Ахмате».

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