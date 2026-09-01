ФК "Факел" подтвердил смерть создателя талисмана бобра Фаворита

В возрасте 65 лет скончался известный воронежский художник Радислав Знатков, один из создателей талисмана футбольного клуба "Факел" — бобра Фаворита.
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