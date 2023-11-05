Герои кино, которых уже нет: 5 умерших актёров из культового сериала «Друзья» Ирэн ОрлонскаяС 90-х годов практически каждый житель нашей планеты пристально следил за приключениями Фиби, Моники, Рейчел, Джоуи, Росса и Чендлера.