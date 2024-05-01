Стримерша из Краснодара открыто оскорбляет Россию, ДНР и героев СВО

Пульхерия Djem

Кто-нибудь всё пещё хочет 1000 000 бандерлогов из эуропы??? Так эта уродица из Донбасса!!! А представляете ,как будут себя вести из других регионов руины??? Хорошо устроилисьсуки,насрал в душу,за наши хлеб-соль ,а потом извиняться!!!