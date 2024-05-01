Разве кто-то не знает, что Россия освобождает свои новые регионы, люди в которых громко и чётко попросили нашу страну принять их под своё крыло, освобождает когда-то бывшую братскую республику от необандеровщины? Да все знают.
Стримерша из Краснодара открыто оскорбляет Россию, ДНР и героев СВО
Комментарии
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Пульхерия Djem
Кто-нибудь всё пещё хочет 1000 000 бандерлогов из эуропы??? Так эта уродица из Донбасса!!! А представляете ,как будут себя вести из других регионов руины??? Хорошо устроилисьсуки,насрал в душу,за наши хлеб-соль ,а потом извиняться!!!
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8 час.
Пульхерия Djem
О результате объявят позже.
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8 час.
Виктор Гайдуков
Этой стримеши надо дать лет пять общего режима для просветления в мозгах
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5 час.
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