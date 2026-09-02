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Царьград

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Минсельхоз увеличит посевные площади в России на 5 млн гектаров к 2030

Минсельхоз увеличит посевные площади в России на 5 млн гектаров к 2030

Минсельхоз России планирует к 2030 году увеличить посевные площади на 5 миллионов гектаров. В работе участвует 51 регион, включая Тверскую, Челябинскую и Саратовскую области.

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