Нападение тигра на девушку, откровения участницы шоу "Голос. Дети": что читали уссурийцы

Жизнь после "Голос. Дети": интервью с участницей из Уссурийска, развернувшей всех судейПоследние недели 2022 года буквально ошеломили жителей Уссурийска: федеральный канал объявил о новом составе участников юбилейного, 10-го, сезона шоу "Голос.