Народные приметы в Никодимов день, 13 ноября 2023 года, что нельзя делать в этот праздник Анна ФедороваДавным-давно, 13 ноября, наши предки отмечали особое торжество, известное как Никодимов день, или по другому называемое «Юровая».
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