Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию заводу крупнейшего российского производителя водки

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приостановила действие лицензии, выданной «Спиртзаводу Чугуновский», принадлежащему крупнейшему производителю водки в России Novabev Group .
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