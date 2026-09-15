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Аргументы и Факты

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Forbes: состояние Дональда Трампа после победы на выборах выросло

Forbes: состояние Дональда Трампа после победы на выборах выросло

Согласно данным Forbes, личное благосостояние американского президента Дональда Трампа возросло на 2,7 миллиарда долларов после его триумфа на выборах 2024 года, и теперь оценивается в 7 миллиардов долларов.

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