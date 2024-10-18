Гендиректора компании-поставщика для ОПК задержали из-за махинаций на оборонном заводе в Таганроге

Нормально! Спёр 420 лямов и всего 4 года? И это вовремя СВО? Это когда нищий народ последние копейки собирает? Детей своих теряет? Раненых и изуродованных лечит? Дети без отцов растут? Я не понимаю такого суда, это вредительство.

НК

Наталья Котельникова

Ему пожизненно должны были дать, хотя это дерьмо подлежит расстрелу, но эту меру не вводят, вопрос у народа - ПОЧЕМУ? Чего боятся? Остальные уже миллиардами и триллионами воруют у страны и народа, выдавая копеечные пенсии и зарплаты. Час работы физически они оценивают в 1500 рублей, а какой-то там идиотский Росстат постоянно врёт о зарплатах в 200 тысяч в среднем..