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Царьград

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Гендиректора компании-поставщика для ОПК задержали из-за махинаций на оборонном заводе в Таганроге

Гендиректора компании-поставщика для ОПК задержали из-за махинаций на оборонном заводе в Таганроге

Вместо производства ракет он построил себе дом в Сочи.Правоохранителями задержан генеральный директор компании "ТРВ-инжиниринг" Михаил Колесников, его подозревают в хищении 40 миллионов рублей.

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Комментарии
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Наталья Котельникова
Нормально! Спёр 420 лямов и всего 4 года? И это вовремя СВО? Это когда нищий народ последние копейки собирает? Детей своих теряет? Раненых и изуродованных лечит? Дети без отцов растут? Я не понимаю такого суда, это вредительство.
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18 час.
НК
Наталья Котельникова
Ему пожизненно должны были дать, хотя это дерьмо подлежит расстрелу, но эту меру не вводят, вопрос у народа - ПОЧЕМУ? Чего боятся? Остальные уже миллиардами и триллионами воруют у страны и народа, выдавая копеечные пенсии и зарплаты. Час работы физически они оценивают в 1500 рублей, а какой-то там идиотский Росстат постоянно врёт о зарплатах в 200 тысяч в среднем..
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18 час.

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