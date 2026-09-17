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Доллар достиг семинедельного максимума после решения ФРС

Доллар достиг семинедельного максимума после решения ФРС

Американский доллар утром 17 сентября укрепился до максимальных уровней примерно за семь недель после повышения ставки ФРС.

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