Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью опроверг слухи об уходе на СВО

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью Руслан Сидики (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опроверг информацию о том, что он намерен отправиться в зону спецоперации (СВО) для искупления вины.
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