В Тербунах взорвали мину и гранату

Сотрудники аварийно-спасательного отряда областного УГПСС обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны: 76-мм артиллерийский снаряд, две минометные мины калибром 82 мм, одну 50-милиметровую мину, а также ручную гранату Ф-1.
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