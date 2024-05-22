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Новости Липецка

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В Тербунах взорвали мину и гранату

В Тербунах взорвали мину и гранату

Сотрудники аварийно-спасательного отряда областного УГПСС обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны: 76-мм артиллерийский снаряд, две минометные мины калибром 82 мм, одну 50-милиметровую мину, а также ручную гранату Ф-1.

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