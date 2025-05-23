Павел Дуров на крючке французской разведки: основатель Telegram раскрыл, какие предложения ему поступили от властей Франции Ольга БезродняяОснователь мессенджера Telegram Павел Дуров вновь оказался в центре общественного внимания, открыв тему о подлости французских властей.
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