В Варнице почтили память павших героев в вооруженном конфликте 1992 года

19 июня 2023 года вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Олег Серебрян принял участие в церемонии, посвященной 31-й годовщине начала военного конфликта на Варницко-Тигинском плато в защиту целостности и независимости Республики Молдова.
19 июня 2023 года вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Олег Серебрян принял участие в церемонии, посвященной 31-й годовщине начала военного конфликта на Варницко-Тигинском плато в защиту целостности и независимости Республики Молдова.
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