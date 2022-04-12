Городок ремесленников открылся под Дамаском

скриншот видео Кластер для народных ремесленников создали в промышленной зоне под Дамаском. Местные бизнесмены решили объединиться, создав на заброшенной территории артель, где себе нашли работу десятки мастеров, изготавливающих одежду и сувениры.
скриншот видео Кластер для народных ремесленников создали в промышленной зоне под Дамаском. Местные бизнесмены решили объединиться, создав на заброшенной территории артель, где себе нашли работу десятки мастеров, изготавливающих одежду и сувениры.
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