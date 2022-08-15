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Новое заседание по делу Винника пройдет в США 27 сентября

Новое заседание по делу Винника пройдет в США 27 сентября

САН-ФРАНЦИСКО, 15 авг – РИА Новости. Следующее судебное заседание по делу экстрадированного в США гражданина России Александра Винника состоится 27 сентября, до тех пор россиянин будет оставаться под стражей, заявила в понедельник судья Сэлли Ким.

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