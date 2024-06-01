Харьков рвется и горит ясным пламенем: Карта специальной военной операции на Украине на 1 июня 2024 года Юлия СоколоваВ результате последних ракетных ударов Российской Федерации по военной инфраструктуре Украины, Харьков стал одной из главных целей.
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