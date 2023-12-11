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В ЕС захотели скрыть один факт о диалоге с Армений, но рано или поздно всё тайное становится явным

В ЕС захотели скрыть один факт о диалоге с Армений, но рано или поздно всё тайное становится явным

ЕС не планирует проведение военных учений с Арменией, сообщил Петер Стано. Между тем это не отменяет того, что отдельные европейские страны давно наладили военное сотрудничество с ЕреваномОфициальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано поделился планами организации на Армению.

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