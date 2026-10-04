Народные приметы на 4 октября: что нельзя делать в праздник

В народной традиции 4 октября, день памяти апостола Кодрата и священномучеников Ипатия и Андрея, сопровождался запретом на посещение бани и примерку чужой обуви, а погодные приметы в этот день предсказывали характер предстоящей зимы и весны.
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