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Царьград

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Народные приметы на 4 октября: что нельзя делать в праздник

Народные приметы на 4 октября: что нельзя делать в праздник

В народной традиции 4 октября, день памяти апостола Кодрата и священномучеников Ипатия и Андрея, сопровождался запретом на посещение бани и примерку чужой обуви, а погодные приметы в этот день предсказывали характер предстоящей зимы и весны.

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