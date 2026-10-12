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Мы соседи по планете

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Хорошо, что не со мной: 22 фото дня, когда всё пошло не так

Хорошо, что не со мной: 22 фото дня, когда всё пошло не так

Что смешит людей сильнее всего? Чужие неудачи, если никто серьёзно не пострадал. У немцев для этого чувства есть отдельное слово — Schadenfreude, «радость от чужой беды».

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