Хоакин Бакли о бое с Рахмоновым: «Я хотел бы этот бой. Если нокаутируешь меня, дам 25 000 долларов из кармана»

Полусредневес Хоакин Бакли (16-6) в поисках нового соперника заявил, что готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто нокаутирует его в октагоне: «Я пока не получал известий от UFC о моем следующем бое.
Популярные статьи
- «И, поверженный в бою, я воскресну и спою». Фанаты «Зенита» устроили акцию в память о погибших в результате боевых действий болельщиках команды на Суперкубке
- МВД просит перенести игру «Зенит» – «Ахмат» из-за саммита «Россия – Африка» и военно-морского парада
- Трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотте Калла стала мамой
Свежие комментарии