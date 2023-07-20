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Хоакин Бакли о бое с Рахмоновым: «Я хотел бы этот бой. Если нокаутируешь меня, дам 25 000 долларов из кармана»

Полусредневес Хоакин Бакли (16-6) в поисках нового соперника заявил, что готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто нокаутирует его в октагоне: «Я пока не получал известий от UFC о моем следующем бое.

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