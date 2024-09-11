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TRENDYMEN

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Как миллиардеры хранят свои суперкары: эти гаражи стоят дороже обычного дома

Как миллиардеры хранят свои суперкары: эти гаражи стоят дороже обычного дома

Миллиардеры по всему миру тратят миллионы на гаражи для своих автомобилей. Впрочем, просто гаражами такие помещения назвать больше нельзя — смотрим, как помещения превращаются в выставочные залы музеев, стоимость которых доходит до астрономических величин.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Жирные ломехузы(паразиты) !   От  безделья , пустой  дебильный разум   ищет себе   радости  - и тоже в пустом  , примитивном ...!        Лечение в раскулачивании , санации обществаа от таких паразитов !
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18 час.
ФС
Фарид Сабиров
Гори гори ясно что бы не погасло. И гавное что жулик вор что наворовал на это сидел и плакал в салуне в момент истины.
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16 час.

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