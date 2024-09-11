Как миллиардеры хранят свои суперкары: эти гаражи стоят дороже обычного дома

Миллиардеры по всему миру тратят миллионы на гаражи для своих автомобилей. Впрочем, просто гаражами такие помещения назвать больше нельзя — смотрим, как помещения превращаются в выставочные залы музеев, стоимость которых доходит до астрономических величин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии