Как миллиардеры хранят свои суперкары: эти гаражи стоят дороже обычного дома

Миллиардеры по всему миру тратят миллионы на гаражи для своих автомобилей. Впрочем, просто гаражами такие помещения назвать больше нельзя — смотрим, как помещения превращаются в выставочные залы музеев, стоимость которых доходит до астрономических величин.