Страховой сертификат «Зеленая карта» будет официально доступен и в цифровом формате

Страховой сертификат «Зеленая карта» можно будет оформить в цифровом формате. Кабмин одобрил проект постановления правительства, которое позволит оцифровать процесс выдачи страхового свидетельства «Зеленая карта».
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