Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском криминального авторитета исправительной колонии №3 оправдали в суде

Под Смоленском криминального авторитета исправительной колонии №3 оправдали в суде

Криминальный авторитет выстроил схемы контроля за отрядами заключённых смолян и поступавшими в «общак» деньгами В минувшую пятницу Смоленский областной суд на основания вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор А.

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