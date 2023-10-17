Под Смоленском криминального авторитета исправительной колонии №3 оправдали в суде

Криминальный авторитет выстроил схемы контроля за отрядами заключённых смолян и поступавшими в «общак» деньгами В минувшую пятницу Смоленский областной суд на основания вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор А.
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