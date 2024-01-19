Открытый турнир по волейболу в честь 81 годовщины освобождения состоится в Краснодаре

Мероприятие пройдёт 20 и 21 числа в 14:00. Администрация Краснодара заявила о том, что в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» пройдут соревнования по волейболу, в котором примут участие девушки и парни от 15 до 16 лет.
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