Открытый турнир по волейболу в честь 81 годовщины освобождения состоится в Краснодаре

Мероприятие пройдёт 20 и 21 числа в 14:00. Администрация Краснодара заявила о том, что в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» пройдут соревнования по волейболу, в котором примут участие девушки и парни от 15 до 16 лет.