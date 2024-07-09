Бастрыкин поручил завести дело на гопников, избивших подростка из-за прически

Личности мужчин, которые напали на подростка из-за внешнего вида, еще не установлены. Инцидент с избиением 16-летнего подростка в Новосибирске двумя мужчинами дошел до Москвы – на конфликт обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.