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Бастрыкин поручил завести дело на гопников, избивших подростка из-за прически

Бастрыкин поручил завести дело на гопников, избивших подростка из-за прически

Личности мужчин, которые напали на подростка из-за внешнего вида, еще не установлены. Инцидент с избиением 16-летнего подростка в Новосибирске двумя мужчинами дошел до Москвы – на конфликт обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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