Флага нашего там не будет: МОК уровнял извращенцев с женщинами

В Международном олимпийском комитете решили окончательно добить движение Пьера де Кубертена и окончательно уравняли в правах женщин и содрмитов--трансгендеров, рекомендовав федерациям не "мучать" последних проверками на какой-то там тестостерон.
В Международном олимпийском комитете решили окончательно добить движение Пьера де Кубертена и окончательно уравняли в правах женщин и содрмитов--трансгендеров, рекомендовав федерациям не "мучать" последних проверками на какой-то там тестостерон.
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