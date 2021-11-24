Страна и люди

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Флага нашего там не будет: МОК уровнял извращенцев с женщинами

Флага нашего там не будет: МОК уровнял извращенцев с женщинами

В Международном олимпийском комитете решили окончательно добить движение Пьера де Кубертена и окончательно уравняли в правах женщин и содрмитов--трансгендеров, рекомендовав федерациям не "мучать" последних проверками на какой-то там тестостерон.

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