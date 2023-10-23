Александр Михайлов: Деятельность МУС – политическая, а не правовая

Различные страны продолжают ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). МУС – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, учрежденный в 1998 году, в Риме, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.