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Александр Михайлов: Деятельность МУС – политическая, а не правовая

Александр Михайлов: Деятельность МУС – политическая, а не правовая

Различные страны продолжают ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). МУС – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, учрежденный в 1998 году, в Риме, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

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