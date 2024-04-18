Врач назвала основные причины затяжных простуд

Директор по лабораторной медицине лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич 18 апреля рассказала «Известиям» о причинах затяжных простуд, и почему такое состояние требует особого внимания.
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