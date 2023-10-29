Эксперты раскрыли негативные последствия повышения ставки ЦБ до 15% для россиян

В пятницу, 27 октября Центробанк поднял ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Сразу же был обновлен прогноз по ипотечному кредитованию до конца года, который вырос сразу на несколько пунктов% с 17-21% до 24-27%.
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